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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• لستُ من أنصار تسجيل لاعب من الوصيف.
• بكل أمانة لا أحب رؤية لاعب ارتدى شعار الوصيف في الهلال.
• لكن مستوى رمضان عجب .. أجبرني أن أشيد بإمكانياته الفنية.
• هذا اللاعب يشبه الهلال كثيراً .. ويستحق ان يرتدي شعاره.
• اللونين الأزرق والأبيض أحلى في رمضان.
• لولا أهداف عجب لذهب الوصيف في (خبر كان).
• أنقذه في العديد من المباريات المهمة.
• هذا اللاعب ظل يتطور من مباراة لأخرى.
• أتذكر جيدا عندما كان في صفوف الموردة الأم درماني الي جانب أمير كمال والطاهر سادومبا.
• لفت الأنظار في المنتخب الأولمبي.
• كان في الأصل يلعب في وسط الملعب.
• وهاهو يتألق في الهجوم.
• يعني انه لاعب (جوكر) ويمكن ان يلعب في جميع وظائف الملعب.
• لاعب بهذه الامكانيات نرحب به في الهلال.
• ظل الكاردينال يتعاقد مع محترفين لم يحققوا النجاح في الهلال.
• وحاليا يفاوض في آخرين (ما عارفين عنهم اي حاجة).
• يا كردنه قدامك رمضان.
• (عينك في العجب تمشي تفاوض في المواسير).
• لا أدري متي ينتهي عقده مع الوصيف.
• لكن يجب وضعه في الاعتبار.
• نحن في عصر الاحتراف .. ويظل اللاعب يبحث عن الوضع الأفضل.
• علينا الانتظار حتي ينتهي عقده .. ورمضان يصبح حر طليق .. عندنا بعد داك كلام تاني.
• (مُش كدا يا كردنه).
• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو.
كانت هذه تفاصيل خبر يا كردنه .. عينك في رمضان .. تفتش في المواسير.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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