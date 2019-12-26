يا كردنه .. عينك في رمضان .. تفتش في المواسير.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لستُ من أنصار تسجيل لاعب من الوصيف.

• بكل أمانة لا أحب رؤية لاعب ارتدى شعار الوصيف في الهلال.

• لكن مستوى رمضان عجب .. أجبرني أن أشيد بإمكانياته الفنية.

• هذا اللاعب يشبه الهلال كثيراً .. ويستحق ان يرتدي شعاره.

• اللونين الأزرق والأبيض أحلى في رمضان.

• لولا أهداف عجب لذهب الوصيف في (خبر كان).

• أنقذه في العديد من المباريات المهمة.

• هذا اللاعب ظل يتطور من مباراة لأخرى.

• أتذكر جيدا عندما كان في صفوف الموردة الأم درماني الي جانب أمير كمال والطاهر سادومبا.

• لفت الأنظار في المنتخب الأولمبي.

• كان في الأصل يلعب في وسط الملعب.

• وهاهو يتألق في الهجوم.

• يعني انه لاعب (جوكر) ويمكن ان يلعب في جميع وظائف الملعب.

• لاعب بهذه الامكانيات نرحب به في الهلال.

• ظل الكاردينال يتعاقد مع محترفين لم يحققوا النجاح في الهلال.

• وحاليا يفاوض في آخرين (ما عارفين عنهم اي حاجة).

• يا كردنه قدامك رمضان.

• (عينك في العجب تمشي تفاوض في المواسير).

• لا أدري متي ينتهي عقده مع الوصيف.

• لكن يجب وضعه في الاعتبار.

• نحن في عصر الاحتراف .. ويظل اللاعب يبحث عن الوضع الأفضل.

• علينا الانتظار حتي ينتهي عقده .. ورمضان يصبح حر طليق .. عندنا بعد داك كلام تاني.

• (مُش كدا يا كردنه).

• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو.