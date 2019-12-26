الكاردينال خذل لاعبي الهلال.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? غادرت بعثة الهلال الي تونس في اسوأ حال .
@ ظن اخوان بوي ان عودة كردنه للبلاد تعني صرف المرتبات ومتأخر الحوافز لكن ظنهم ذهب ادراج الرياح .
@ لا مرتب (على قلته) ولا متأخرات حوافز المباريات !!
@ يدخل اخوان بوي مباراة النجم بالسبت وحافز مباراة بلانتيوم لم يكتمل بعد !!
@ حافز المباراة الافريقيه (3 الف دولار) وما تسلمه كل لاعب حوالي 200 دولار !!
@ من سلّم الحافز ناقصاً زعم ان النقص بسبب شراء زي !!
@ شراء زي من مستحقات اللاعبين سابقه لم تحدث حتى في فرق الروابط .
@ نقول لبنزينا (وريتنا جديد ما كان على بال)
@ كل المؤشرات تؤكد ان الهلال يعاني ازمه ماليه يحاول بنزينا إخفاءها .
@ (حاول يخفي نفسو لكن شفناهو) .
???? كثف المريخ الاتصالات بجوهرة الهلال بشه .
@ اللجنه الفنيه للمريخ شددت على (بشه) لاعتبارات عده اهمها انه صانع الالعاب الوحيد الذي يجمع ما بين المهاراه والقوه البدنيه فضلاً عن حساسية التهديف .
@ مفاوضو المريخ يحاولون استغلال حالة القرف والاستياء التي ظل يعيشها اللاعب .
@ بشه تجاوز كثيراً من حالة الاحباط بمغادره من كان يستهدفه لكن الامور لم تستقم بعد .
@ بشه لا يزال يعاني من بعض الاستهداف والتجاهل الاداري .
@ ان تجاوز الجمهور الازرق محنتي العقرب والغربال فإنه لن يتجاوز اي مساس ببشه .
@ فريق الهلال الحالي جُهد ادارات سابقه دفعت المليارات وسهرت الليالي ، لذا نقولها بالصوت العالي .. غير مسموح لاحد بهدم ما بناه اهل الهلال عبر سنوات وسنوات .
@ إن عجز الكاردينال عن حماية ما بناه غيره فاليغادر غير مأسوف عليه .
@ (بشه) اغلى جماهيرياً واقيم فنياً من اي محترف .
???? حسم المريخ صفقة طبنجه مدافع القوز واكمل اتفاقه مع مريخ كوستي والامل والاكسبريس على جملة من الصفقات .
@ المريخ يمضي بخطه فنيه واضحه والهلال خارج السوق !!
@ مجلس كردنه لم يخاطب الا الاكسبريس في مهاجمه الريح !!
@ الريح موهوب وهداف الممتاز الي الان لكنه ليس بافضل من ولاء الذي يجلس بديلاً ولا يجد الفرصه .
@ الهلال يعاني دفاعاً وتسجيلاته تتجه هجوماً !! .
@ كل المؤشرات تقول ان تسجيلات الهلال فااااااشله .
???? اعلام المريخ هاجم مدرب السلاطين وحارس مرماه بسبب خسارتهم من الهلال !! .
@ اعلام المريخ يريد من الفرق تعطيل الهلال وتأمين الصدارة للاحمر !!
@ ان كانت خسارة السلاطين تواطؤ فماذا عن خسائر المريخ من الامل والوادي !!
@ على المريخ ان يأكل بيده بدلاً من توزيع الاتهامات على الانديه .
@ فوز سيد البلد على اي فريق عادي وغير العادي الخساره او حتى التعادل .
@ خسائر المريخ من الهلال اكثر من السلاطين .
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