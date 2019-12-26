شهاب محمد - الخرطوم - 26 ديسمبر، 2019 الخليج 365: المادة السابقة مكافحة المخدرات تفكك 6 شبكات إجرامية تعمل في تهريب البنقو بعدد من الولايات المقالة القادمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس في البنك المركزي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: القضية الفسطينية لم تعد تعني شئيا للشباب العرب… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.