الهلال يقدم عرضاً ضخماً لحارس الهلال التبلدي

الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن الهلال قطع شوطا بعيدا في حسم صفقة انتقال اللاعب احمد عبد العظيم حارس مرمي الهلال الابيض وذلك بعد مفاوضات مارثونية امس قادها احد اقطاب الهلال بالابيض مع الحارس انتزع فيها موافقة عملاق التبلدي باللعب للهلال في المرحلة المقبلة ويجدر ذكره أن احمد عبد العظيم اكمل فترته مع التبلدي.

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