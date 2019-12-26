“السعودية” تُوقف عناصر عصابة إثيوبية قتلت سودانياً

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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أعلنت الشرطة السعودية، إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابي، امتهنوا جرائم الاعتداء والسطو على العاملين بحظائر الماشية بالأسلحة البيضاء، ونتج عن إحدى جرائمهم مقتل مقيم سوداني.
وقال الناطق باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن إطاحة الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة بأفراد التشكيلٍ والقبض على عناصره التي تضم خمسة إثيوبيين ونازحاً – جميعهم في العقد الثالث من العُمر.
وأشار وفقاً لمصدر أمس، إلى أنّه نتج عن إحدى جرائمهم مقتل مقيم سوداني إثر تعرُّضه لعدة طعنات وإصابة اثنين آخرين أحدهما بحالةٍ حرجة، وبحسب صحيفة الصيحة، اتّضح من إجراءات الاستدلال ارتكابهم لجريمتي سطو استولوا من خلالها على ما يقارب الـ(140) رأساً من الأغنام، وقد تم إيقافهم واُتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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