“الشفافية” تُطالب الحكومة بكشف الاتفاق مع شركة خاصة حول صادر الذهب

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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طَالب رئيس مُنظمة الشفافية السودانية د. الطيب مختار، بالكشف عن الاتّفاق المُبرم بين وزارة المالية وإحدى شركات القطاع الخاص فيما يختص بصَادر الذهب.
وأكّد الطيب في تصريح أمسٍ، أنّ عدم إعلان ذلك في عَطاءٍ مَفتوحٍ وشفّافٍ يُشكِّك في وفاء الحكومة بالمادة (9) من اتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد الخاصّة بإدارة الأموال العامّة، والتي تتضمّن إجراءات نشر المعلومات المُتعلِّقة بالمُناقصات وشروط المُنافسة ومعايير الاختيار وإجراءات الفرز وإرساء العُقُود وغير ذلك من الإجراءات.
وقال مختار بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الوفاء بمَطلُوبَات المادة (9) يُؤكِّد الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام واختيار الخيار الأمثل الذي يُحقِّق المَصلحَة العامة ولا يهضم حُقُوق الآخر، كما يَضمن للحكومة اتّخاذ ما يلزم من تدابير الحماية، في حالة عدم وفاء الطرف الآخر بأُسس الشراكة المُقرّرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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