ولاء البوشي : يجب أن لا نسمح بلغة التكفير والتحريض والتطرف

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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دعت وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام البوشي ، السودانيين ليكونوا حراساً لبعضهم البعض ، وألا يسمحوا بلغة التكفير والتحريض والتطرف .
وقالت البوشي تعليقاً على صدور أمر قبض في مواجهة خطيب مسجد خاتم المرسلين بجبرة عبد الحي يوسف :” منابر الله في بيوته يجب أن تكون لنشر السلام والمحبة بين الناس وليس إشاعة للفتن والكراهية والبغضاء ” .
وأضافت في تغريدة على (تويتر) : ” لنكون حراسا لبعضنا البعض ، وأن لانسمح بلغة التكفير والتحريض والتطرف . بكل أطيافنا ومعتقداتنا وسحناتنا لنتحد ونحتفي بتنوعنا المتفرد الجميل ” .
وأرفقت البوشي مع التغريدة بيان تصريح هيئة الإتهام في قضيتها ضد عبد الحي يوسف ، والتي أمرت بالقبض عليه .
وبحسب صحيفة الدار ، كان عبد الحي هاجم البوشي بعد إفتتاح أول دوري كرة قدم للسيدات ، وإتهمها بالكفر ، منوهاً الى أنها تنتمي الى الحزب الجمهوري الذي أعدم صاحبة في العام 1985م بعد أن افتى علماء في الداخل والخارج بردته عن الدين .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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