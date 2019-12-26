التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة أكدت مصادر عن توافق بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير على تعيين 14 والياً، أبرزهم أيمن خالد لولاية الخرطوم ومحمد حسن عربي لولاية شمال دارفور وتأجيل البت في مرشحي 4 ولايات حتى الخميس وبحسب صحيفة السوداني، هي ولايات الجزيرة ووسط دارفور وكسلا والبحر الأحمر. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توافق بين الحكومة و”قوى الحرية” على تعيين 14 والياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.