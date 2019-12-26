العدل والمساواة من تشاد: السلام قادم لا محالة

بدأ وفد من قيادات حركة العدل والمساواة زيارات تفقدية للاجئين السودانيين الى دول الجوار، وقال مسؤول ملف الاسرى بحركة العدل والمساواة الدكتور ادريس محمود لقمة ان وفد الحركة بقيادة نائب رئيس المجلس التشريعي السلطان

محمد يوسف نور الدين استهل جولة تفقدية لمعسكرات اللاجئين السودانيين بتشاد التي تتجاوز 13 معسكراً من أجل

استصحاب آرائهم في مفاوضات السلام وكشف عن زيارات مماثلة من قيادات الحركة لدول مصر وافريقيا الوسطى والكنغو لذات الغرض.

وقال لقمة ان وفد الحركة الذي وجد استقبالاً كبيراً لامس حوجة وتشوق الاهل للعودة الى الوطن خاصة بعد نجاح الثورة وسقوط النظام .

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وذكر ان وفد الحركة بشر اللاجئين البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف لاجئ بأن السلام قادم لا محالة ونقل للاجئين بحسب صحيفة الجريدة، رغبة الحكومة بانفاذ مطلوبات السلام وفي مقدمتها التعويضات وبرامج العودة الطوعية وعودة الحواكير.

وأثنى القيادي بحركة العدل والمساواة على تحمل دولة تشاد لمسؤوليتها تجاه اللاجئين واستضافتها لأكثر من مليون ونصف لاجئ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)