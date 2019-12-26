توافق بين الحكومة وقوى الحرية على ميزانية مؤقتة

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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أكدت مصادر عن توافق بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير على إصدار ميزانية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر تعالج الجوانب الأساسية مع تأجيل البت في مسألة رفع الدعم حتى نهاية فترة الأشهر الثلاثة.
وستركز الميزانية المؤقتة على الإنفاق على الصحة والتعليم والأمن وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية وتأجيل إدراج رفع الدعم وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثير رفع الدعم عن البنزين والجازولين على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
وأشارت المصادر إلى أن فترة الثلاثة أشهر ستشهد عملاً جاداً لتسوية بعض القضايا التي من شأنها أن تدعم الموازنة العامة مثل استرداد جزء من المال العام المنهوب ووقف التشوهات خصوصاً تقليص الصرف الحكومي.
وبحسب صحيفة السوداني فإن هناك اتجاه قوي لوقف السيارات الحكومية المخصصة للموظفين والمقدر عددها بأكثر من 10 آلاف سيارة وتسيير عدد محدود جداً منها لتلبية احتياجات العمل الرسمي خلال الساعات الرسمية فقط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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