لجنة فض الاعتصام تدعو لعدم الالتفات للشائعات

دعت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو 2019، المواطنين لعدم الالتفات للشائعات المغرضة وعدم الانصياع لما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي، أو أي وسائط إعلامية من معلومات مغلوطة لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

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وقالت اللجنة في تعميم صحفي أصدرته ممهوراً بتوقيع مقررها كبير المستشارين، عثمان محمد عثمان، إن الغرض من تلك الشائعات إثارة الرأي العام، وهي شائعات تفتقد إلى الروح الوطنية، وناشدت اللجنة بحسب صحيفة الجريدة، جموع المواطنين المعنيين بأعمالها بالتعامل معها مباشرة في مقرها الرسمي أو عبر موقعها الإلكتروني المعلن عنه، موضحة أنها

أخذت علماً كافياً بما أثير حول الشروط التأمينية للموقع الإلكتروني، وانها عكفت على معالجة الأمر مع مختصين معلنة مسؤوليتها كاملة عن حماية البيانات الخاصة بالمتعاملين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)