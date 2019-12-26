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لجنة فض الاعتصام تدعو لعدم الالتفات للشائعات

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 26-ديسمبر-2019

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لجنة فض الاعتصام تدعو لعدم الالتفات للشائعات

دعت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو 2019، المواطنين لعدم الالتفات للشائعات المغرضة وعدم الانصياع لما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي، أو أي وسائط إعلامية من معلومات مغلوطة لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

 

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وقالت اللجنة في تعميم صحفي أصدرته ممهوراً بتوقيع مقررها كبير المستشارين، عثمان محمد عثمان، إن الغرض من تلك الشائعات إثارة الرأي العام، وهي شائعات تفتقد إلى الروح الوطنية، وناشدت اللجنة بحسب صحيفة الجريدة، جموع المواطنين المعنيين بأعمالها بالتعامل معها مباشرة في مقرها الرسمي أو عبر موقعها الإلكتروني المعلن عنه، موضحة أنها

أخذت علماً كافياً بما أثير حول الشروط التأمينية للموقع الإلكتروني، وانها عكفت على معالجة الأمر مع مختصين معلنة مسؤوليتها كاملة عن حماية البيانات الخاصة بالمتعاملين.

 

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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