(الحواتة) يحتفلون مع (النايمين بدون تمرة)

دشنت مجموعة اقمار الضواحي يوم امس مشروع لقمة وغطاء في نسخته الثانية تحت شعار “يا النايمين بدون تمرة”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المشروع في نسخته الاولى العام الماضي. وتستهدف أقمار الضواحي بهذا المشروع بحسب صحيفة آخر لحظة، الاطفال فاقدي السند من ابطال الشوارع الذين كانوا في مقدمة الموكب، والذين أخضوا مكانهم بين الصوار المعتصمين في ساحة القيادة العامة. وهم يعيشون اليوم تحت الكباري والانفاق والطرقات. Advertisements وتهب المجموعة أجر هذا المشروع لروح شهيد “الحواتة” صالح عبد الوهاب، ولكل شهداء الثورة ولروح الفنان الراحل محمود عبد العزيز. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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