سائق عربة يحاول قتل شرطي مرور والقبض عليه

دون شرطي يتبع لإدارة المرور بلاغاً بشرطة الخرطوم شرق بموجب عريضة أفاد فيها بأن أحد سائقي العربات شرع في قتله وإستعمل معه القوى الجنائية ، وعارضه أثناء تأدية واجبه بمنطقة اركويت .

وبالتحري مع الشاكي أفاد بأنه أثناء عمله بمنطقة عفراء مول كان المتهم يقود عربة وإصطدم بزميله وتخطى الإشارة عندها قام الشاكي بالصعود على مقدمة العربة ، حيث تحركت به العربة حتى الحديقة الدولية ، وقام المتهم بمقاومته ، وبرر فعله بوجود مريض داخل العربة يريد إسعافه للمستشفى .

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وبحسب صحيفة الدار ، دون بلاغ في مواجهة المتهم سائق العربة ويتابع المتحري إجراءات البلاغ .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )