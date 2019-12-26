حشود في الخرطوم لإحياء ذكرى الثورة و(حمدوك) يعد بمحاسبة المجرمين

خرجت حشود ضخمة في شوارع الخرطوم أمس احتفالاً بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر، بينما تعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمحاسبة “كل من أجرم”.

وتدفقت الحشود في محيط القصر الرئاسي حاملين الأعلام الوطنية وصور شهداء ثورة ديسمبر.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالقصاص لقتلى الاحتجاجات وتحقيق العدالة وكافة أهداف الثورة، وتنفيذ بنود ميثاق الحرية والتغيير.

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ودشن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وعدد من قيادات قوى الحرية والتغيير بحسب صحيفة السوداني، شارع الشهيد محمد هشام مطر (شارع الإنقاذ سابقاً)، وشدَّد في كلمته على ضرورة محاسبة كل من أجرم، وكل من اقترف من الدماء وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، وتحقيق العدالة برضا المواطنين. وردد حمدوك مع الجماهير “الدم قصاد الدم.. ما بنقبل الدية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)