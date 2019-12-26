مكافحة المخدرات تفكك 6 شبكات تهرب البنقو بعدد من الولايات

تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عدد(16981 ) قندول بنقو بولايات جنوب دارفور النيل الابيض غرب كردفان الشمالية وولاية سنار ، وقال اللواء طارق الامين البدراوي مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح صحفي ان ادارته شنت حملات واسعة على تجار ومهربي المخدرات بعدد من الولايات ضمن خططها الراتبة في ملاحقة الشبكات الاجرامية وتضييق الخناق عليها انفاذاً لخطة محور خفض العرض لمنع التداول غير المشروع للمخدرات والسموم والمؤثرات العقلية ونوه إلى أن إدارة المكافحة بولاية جنوب دارفور تمكنت من الايقاع بشبكة اجرامية بمنطقة سنقو وضبطت عدد 3متهمين وبحوزتهم عدد(15762) قندول بنقو وتم اتخاذ اجراءات تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة سنقو وبولاية النيل الابيض وانهت ادارة المكافحة مغامرات متهم وضبطته وبحوزته عدد 450قندول بنقو بمنطقة جلابة ريفي تندلتي وتم اتخاذ اجراءات بلاغ بقسم شرطة تندلتي تحت المادة 15/أ.

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ووضعت إدارة مكافحة المخدرات بولاية غرب كردفان حداً لنشاط شبكتين اجراميتين و نصبت كميناً ناجحاً أسفر عن ضبط متهم وبحوزته عدد 354 قندول بنقو وتم تدوين بلاغ بقسم المدينة بحاضرة الولاية الفولة وتمكن تيم آخر من الايقاع بمتهم وبحوزته عدد 75 قندول بنقو تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ واضاف اللواء البدراوي بحسب صحيفة الجريدة، ان ادارته بالولاية الشمالية وعبر الاتيام الميدانية وضعت حداً للنشاط الاجرامي لاحد المتهمين وضبطت بحوزته عدد 240 قندول بنقو عند مدخل مدينة دنقلا اثر معلومات دقيقة تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا، وبولاية سنار واثر توفر معلومات لادارته بالولاية عن نشاط لشبكة تهرب البنقو بعربة صالون اتوس وتم نصب كمين لافراد الشبكة بقرية مينا واوقعت في قبضتها عدد 3 متهمين وبحوزتهم عدد 100 قندول بنقو تم فتح بلاغ تحت المادة 15/أ بقسم شرطة سنجة ، وأكد اللواء البدراوي على مقدرة ادارته على ملاحقة الشبكات الاجرامية والحد من أنشطتها الاجرامية وتقديم المتورطين للعدالة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)