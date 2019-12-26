قطوعات بالكهرباء في نيالا لعدم سداد مديونيات

عادت قطوعات الكهرباء مجدداً بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب كردفان على خلفية إلتزامات مالية لم تسدد للشركة التركية، وأفاد مصدر مسؤول أمس أنه وبحسب اتفاق سابق تم جدولة مديونية الشركة وفق مواقيت زمنية محددة إلا أن الجهات المسؤولة لم تف بالتزاماتها الأمر الذي جعل إدارة الشركة تتخذ قراراً بايقاف التيار الكهربائي بالمدينة إلى حين سداد المديونية، وأكد المصدر أن الشركة لا تواجهها أي مشكلات فنية أو إدارية وهي جاهزة وعلى استعداد لمعاودة العمل شريطة سداد متأخراتها، وأبدى المصدر أسفه الشديد للقرار الذي قال انهم لجأوا إليه مضطرين.

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وشهدت أحياء مدينة نيالا وفقاً لصحيفة الجريدة، قطوعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب البرمجة بعد أن تم تقسيم المدينة إلى ثلاثة قطاعات، فيما طالب عدد من المواطنين حكومة الولاية بالتدخل العاجل لحسم الأمر لا سيما وأن هنالك قطاع عريض يعتمد على الكهرباء في توفير لقمة العيش.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)