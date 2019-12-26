ضبط شبكات مُخدرات بـ(5) ولايات

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة ضبطت الادارة العامة لمكافحة المخدرات أكثر من “16” ألف قندول حشيش بولايات “جنوب دارفور النيل الأبيض غرب كردفان الشمالية وولاية سنار”. Advertisements وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء طارق الأمين البدراوي، في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إن إدارته شنت حملات واسعة على تجار ومهربي المخدرات بعدد من الولايات ضمن خططها الراتبة في ملاحقة الشبكات الإجرامية وتضييق الخناق عليها إنفاذاً لخطة محور خفض العرض لمنع التداول غير المشروع للمخدرات والسموم والمؤثرات العقلية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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