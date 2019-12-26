الواثق البرير: مصاهرتي للمهدى لم ترجح كفتي

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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قطع الامين العام لحزب الامة القومي الواثق البرير ان لا علاقة لمصاهرته لآل المهدي بنيله لثقة الاغلبية في الانتخابات الهيئة المركزية للحزب التي شهدت ترجيح كفته على منافسيه بحصوله نسبة وصفها بغير المسبوقة في تاريخ حزبه، ولفت البرير بأن الانتخابات لم يخطط لها ،انما فرضتها الاستقالة المفاجئة التي دفعت بها سارة نقدالله، وقال: كان يرى ان تستمر الامانة بوضعها الحالي تحت قيادة نائب الامين العام ابراهيم تيمس الى حين انعقاد المؤتمر العام غير ان آخرين بينهم قانونيين افتوا بعدم شرعية الامانة مطالبين بالرجوع الى الهيئة المركزية.
وأكد البرير بحسب صحيفة الجريدة، ان ابواب حزبه مفتوحة لم يرغب العودة الى الدار وفي رده لسؤال حول امكانية عودة مبارك الفاضل، قطع بأن الفاضل لايزال متمسكاً بموقفه ،غير انه استدرك بالقول: هنالك قيادات عادت الى الدار الا انها ليست لديها صفات تنظيمية ،الواثق الذي ترك الباب موارباً لعودة الراغبين في العودة للحزب وصف بيان اعتذار عبدالرحمن الصادق بالخطوة الشجاعة ،وقال ان الخطاب موجه للشعب السوداني الذي من حقه ان يقبل الاعتذار او يرفضه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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