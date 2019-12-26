مصرع (20) شخصاً بينهم (13) جثة متفحمة في حادث بطريق الخرطوم مدني

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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لقي (20) شخصاً أمس مصرعهم في حادث مروري بطريق الخرطوم مدني بين عربة “هايس” وعربة “توسان” نتج عنه احتراق كامل للسيارتين وتفحم 13 جثة.
وقال مصدر، إن “الهايس” كانت قادمة من الدمازين في طريقها إلى الخرطوم وعند وصولها الكاملين وقع تصادم بينها و”التوسان” وأسفر عنه احتراق كامل للسيارتين مما أدى إلى مصرع جميع الركاب ونجاة شخص من “الهايس” وكشف المصدر عن تفحم (13) جثماناً من ركاب “الهايس” وهم (عبدالكريم عمر عبد القادر – عمر أبكر – السماني داؤود موسى ـ عبده هارون عثمان – حسين عثمان عمر – عوض موسى محمد – داؤود محمد عبدالله – ابراهيم محمد عيسي ـ أبكر عبد القادر علي – هاشم علي داؤود – يوسف قاسم عوض – إبراهيم عمر أبكر – عباس بله أبكر) ونجاة مبارك اسحق إسماعيل.
وأوضح المصدر أن ركاب العربة “التوسان” مجهولو الهوية ولم تعثر شرطة المرور على أوراق تثبت هوياتهم حتى وقت متأخر من مساء أمس بحسب صحيفة السوداني، لافتاً إلى أن المرور السريع تولى التحقيق في الحادثة ونقل الجثامين إلى المشرحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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