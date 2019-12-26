سرقة أجهزة طبية حديثة من مستشفى حكومي

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : حوادث 48 مشاهدة تقدمت إحدى السسترات بمستشفى حكومي بموجب تفويض ببلاغ لشرطة الصحافة أفادت فيه بأن مجهولاً تمكن من سرقة أجهزة طبية لرسم القلب والجهاز الثاني خاص بفحص الدم من داخل المستشفى. Advertisements وبحسب صحيفة الدار ، وبعد تدوين البلاغ تمت زيارة مكان الحادث وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتدوين بلاغ تحت المادة 174 من القانون الجنائي ويتابع أفراد المباحث البلاغ للوصول الى لص المعدات الطبية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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