احتفل مركز راشد دياب للفنون امس بمناسبة الذكرى الاولى لثورة ديسمبر المجيدة وليلته الثقافية رقم “500” وذلك عبر منتدى أهل الابداع “عرفان.. علي ابراهيم اللحو” وقدم المنتدى الناقد الفني الزبير سعيد، وتحدث عوض احمدان وممثل اسرة اللحو عبد المنعم عمر ابراهيم وفتحي الجعلي. وشارك في الليلة بحسب صحيفة آخر لحظة الفنانون عبد الباقي اللحو، محمد عيسى، الصادق شلقامي والمطرب الشعبي كدود. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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