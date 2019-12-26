ليلة حب للعم جاد الله في الأبيض

واصل مهرجان جائزة تهراقا الدولية للسينما والفنون في نسخته السادسة فعالياته بمدينة الابيض، حيث اقيمت فعالية “ليلة حب للعم جاد الله جبارة” وتم خلال الليلة عرض فيلمي “تاجوج” و”المحلق”، بالاضافة الى معرض وفواصل غنائية قدمتها فرقة المعلم. كما تم امس بحسب آخر لحظة عرض الافلام الوطنية المشاركة في المهرجان وقبلها تمت استضافة الجالية الهندية في السودان في فعالية شملت عرضاًَ لفرقة باند الهندية ومعارض تراثية للفلكلور السوداني والهندي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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