حمدوك: النموذج السوداني مبني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين

الخميس 26 ديسمبر 2019

أشاد رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك بالنموذج المبني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في السودان.



وذكرت وكالة السودان للأنباء الليلة الماضية عنه القول إن "النموذج السوداني مبني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين، من أجل بناء دولة الديمقراطية وحكم القانون"، مشددا على أن "التعقيدات والتحديات التي تصاحب عملية إرساء الديمقراطية تحتم المحافظة على هذه الوحدة الوطنية التي كانت سببا في نجاح الثورة السودانية".

وجدد الإشادة بدور القوات النظامية كافة في "حماية الديمقراطية وانحيازها لخيارات الشعب الثورية"، مؤكدا على المضي في "خلق مشروع وطني يهدف إلى بناء سودان تحفظ فيه كرامة وحرمة دماء الشعب ويقوم على عقد اجتماعي يشمل مكونات الشعب السوداني ويضمن الاستقرار والرفاه ويقوم على إشاعة الحريات واحترام الآخر وإدارة التنوع ومعالجة قضايا التهميش وتحقيق التنمية المتوازنة وإزالة التشوهات في الاقتصاد".

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كما شدد على "التزام الحكومة الانتقالية بضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات مع تطبيق مبدأ التمثيل العادل وتكافؤ الفرص خاصة في هياكل الحكم في الفترة الانتقالية".

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أوضح أن "الإطار العام لأولويات الحكومة الانتقالية يتضمن حزمة إجراءات من بينها إنشاء مفوضية قومية مستقلة مختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضرورة وضع النظم المحاسبية لضبط الأداء المالي في مؤسسات الدولة، واسترداد الممتلكات والأموال المنهوبة بواسطة مؤسسات وأفراد النظام السابق".

وعزل الجيش السوداني في أبريل الماضي الرئيس السابق عمر البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية.

وبدأت البلاد في أغسطس فترة انتقالية تستمر 39 شهرا يتقاسم فيها الجيش والحركة الاحتجاجية السلطة.