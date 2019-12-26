الجيش السوداني يغلق شارع القيادة لمنع اي تجمعات

الخميس 26 ديسمبر 2019

كتب الخرطوم- محمد أمين

أغلقت القوات المسلحة منذ صباح اليوم ( الخميس) شارع القيادة العامة وسط الخرطوم، وعدد من الشوارع الجانبية.



وكشف المتحدث الرسمي باسم الجيش، ذلك الاجراء لتدابير احترازية مفاجئة لمعالجة تأكد نوايا البعض من التجمع امام شارع القيادة الذي لايتوافق مع رؤية القوات المسلحة.

وقال ان القيادة سبق وان حذرت من اي تجمعات ذات صبغة حزبية امام حرم القيادة العامة، قد يؤدي إلى احداث فوضى في هذه المنطقة العسكرية الحساسة.