بتوصية من ميسي…صفقة جديدة في طريقها إلى برشلونة

الخليج 365 :

كشف موقع إلكتروني رياضي النقاب عن صفقة طلبها اللاعب الأرجنتيني الدولي، ليونيل ميسي. ذكر الموقع الإلكتروني “everythingbarca” مساء اليوم، الثلاثاء، أن ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الأسباني، طالب بالتعاقد الفوري مع لاعب بايرن ميونخ الألماني، جوشوا كيميتش، خلال الانتقالات الشتوية. وأكد الموقع أن ميسي أبلغ إدارة نادي برشلونة بضرورة التعاقد مع جوشوا كيميتش، حتى يكون هناك جناح أيمن طائر في صفوف الفريق الإسباني، على طريقة جوردي ألبا في الجانب الأيسر، وهو الدور الذي فشل فيه حتى الآن كل من بعض اللاعبين الذين تم شراؤهم مؤخرا. وأوضح الموقع الإلكتروني الرياضي أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد أوصى إدارة برشلونة يمكنها الضغط على مسؤولي بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات كيميتش، إذا رغب في التعاقد بصورة نهائية مع البرازيلي، فيليب كوتينيو، الذي تنتهي فترة إعارته من برشلونة في صيف 2020. ولفت الموقع إلى أن بايرن ميونخ من المقرر أن يدفع 120 مليون يورو لبرشلونة، إذا رغب في ضم كوتينيو، بشكل نهائي. في وقت أعلن الأخير عن رغبته في البقاء في ناديه الألماني. ويشار إلى أن كيميتش، لاعب ألماني الجنسية، شارك في 26 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، وأحرز هدفين وصنع 5 أهداف، وينتهي عقده مع البايرن في صيف 2023.