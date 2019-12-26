السلطات التونسية تحتجز كاميرا قناة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حجزت سلطات مطار قرطاج الدولي في العاصمة التونسية تونس علي الكاميرا الخاصه بقناة الهلال لدي وصول بعثة الهلال صباح أمس،الأربعاء لمقابلة النجم الساحلي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا وأنقذ نائب سفير السودان في تونس رضا حسين الموقف بعد القيام بالإجراءات اللازمة في بلدية تونس.

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