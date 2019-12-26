شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قطع المدير الفني لنادي الهلال المصري حمادة صدقي بجاهزية فريقه لمباراة النجم الساحلي وقال (فريقنا مستعد جيدا للمباراة.. خضنا اخر،مباراة بالدوري قبل بدايه التنقل الي تونس بيوم كسبناها بثلاثة أهداف ويمر لاعبينا بحالة معنوية جيدة) وقال صدقي في مطار قرطاج (لقد حضرنا الي هنا من أجل استعادة نغمة الانتصارات).

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كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات مثيرة لمدرب الهلال صدقي في مطار قرطاج بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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