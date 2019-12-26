إنتشار خبر وفاة الفنان حسين الصادق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رصد اكثر من ٣٠ بوست لعدد من أصدقاء الفنان الشاب حسين الصادق. تلك البوستات التي تشابهت في الفكرة حيث،نفي اصحابها جميعا شائعة وفاته والتي انتشرت امس الاول بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشارت الشائع الي أن الفنان حسين الصادق توفي إثر حادث مروري.

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