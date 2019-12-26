23 قنطار قطن إنتاج الفدان بمشروع الجزيرة في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عبر المهندس علي محمد إبراهيم المدير الزراعي لأقسام الجزيرة بمشروع الجزيرة عن فخره واعتزاره بالإنتاجية العالية التي حققها مزارعو القطن بمكتب فحل بالقسم الجنوبي. وأرجع خلال مخاطبته يوم الحقل الذي نفذته شركة الثمر الداني صباح اليوم بالقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة ،الزيادة الكبيرة التي شهدها إنتاج القطن بالجزيرة لوعي مزارع الجزيرة والتزامه بالمحددات الفنية للري والحزم التقنية الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية، واصفا صنف القطن البرازيلي R . R المحور وراثياً بالواعد.و الذي حققت متوسط إنتاجيته 12 – 23 قنطارا في الفدان للقطة الأولى، مشيداً بصبر المزارع إبان الهجمة على الصنف R . R، داعياً المختصين بوزارة الزراعة وهيئة البحوث الزراعية لإجازته لتحقيق رغبات المنتجين وتعزيز جهود الدولة لعودة القطن للجزيرة دعما للاقتصاد الوطني. وأقر المدير الزراعي بأن شركة الثمر الداني من الشركات الجادة لإحداث نهضة زراعية بالجزيرة بعد خروج الدولة عن التمويل فهي تمتلك قدرات مالية وإدارية وفنية هائلة نالت رضا المزارعين وحافظت على حقوقهم ووفرت التمويل اللازم لكل العمليات الفلاحية في الوقت المناسب. من جانبه أعلن المهندس محمد مجد الدين عبد الله المرشد الزراعي بالمكتب زراعة 28 ألف فدان بمحصولات العروة الصيفية منها 2.2 ألف فدان قطن من الصنف البرازيلي R . R الذي حقق إنتاجيه عالية وجدت القبول والاستحسان وزادت رغبات المزارعين في استمرار زراعته والتوسع في المساحات في المواسم المقبلة، مؤكداً استقرار مناسيب الري وتطهير الترع من الحشائش. فيما أعلن المهندس محمد علي هاشم المدير الزراعي بالشركة التزام الشركة بتمويل زراعة 14 ألف فدان قطن بالصنف البرازيلي R . R بمشروع الجزيرة خلال العروة الصيفية، مجددا حرص والتزام الشركة بصرف كل أرباح المزارعين في الوقت المحدد، مُعلناً أن خطة الشركة للموسم الزراعي 2020م – 2021م تستهدف الالتزام بالتحضير المبكر، داعياً الدولة لضرورة توفيق أوضاع القطن البرازيلي R . R لدعم إنتاج القطن بالجزيرة وتحريك الاقتصاد الكلي للدولة.