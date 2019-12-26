عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

مصادر للتيار : لا اتجاه لتعديل وزاري بالحكومة الانتقالية

حمدوك: المناقشات مستمرّة بشأن رفع الدعم

أردوغان: 5 آلاف سوداني يقاتلون في ليبيا

الحرية والتغيير تتوافق على تعيين 14 واليًا أبرزهم أيمن خالد وعربي

مناوي يحذّر الحكومة الانتقالية من خرق إعلان جوبا

شرطة مكافحة تشن حملات واسعة على تجار ومهربي المخدرات بعدد من الولايات

هيكلة وشيكة بهيئة الإذاعة والتلفزيون

الغارديان : نحو 3 آلاف سوداني يقاتلون في ليبيا وعشرات الشباب يتدفقون يوميًا

الجريدة

قوى الحرية: الموازنة لا تعبر عن الشعب السوداني

عبد الواحد يطالب بتوحيد منبر التفاوض ونقل الاجتماعات الى داخل السودان

شحّ الوقود يهدّد الموسم الزراعي الشتوي بولاية النيل الأبيض

قطوعات بالكهرباء في نيالا لعدم سداد مديونيات الشركة التركية

مئات الآلاف يحتلفون بذكرى الثورة و حمدوك يعد بمحاسبة المجرمين

لجنة فضّ الاعتصام تدعو لعدم الالتفات للشائعات

نيابة البحر الأحمر تأمر بالقبض على إيلا

تراجع طفيف في أسعار الدولار وحملة اعتقالات واسعة تطال التجار

الرأي العام

التوافق على ميزانية مؤقتة و14 والياً وتأجيل رفع الدعم

حمدوك: ادارة حوار مجتمعي شامل لازالة التشوهات الاقتصادية

الرئيس التركي: (5) آلاف مرتزقة سوداني يقاتلون في ليبيا

أخبار اليوم

الحرية تطالب حمدوك باصدار أمر مؤقت بالصرف المالي لثلاثة أشهر .

الآلاف يتدفقون في الخرطوم لاحياء ذكرى الثورة و(حمدوك) يعد بمحاسبة المجرمين.

احتفل بعيد ميلاده ٨٤.. الصادق المهدي: حديث الوقفة مع الذات.

ياسر عرمان يدعو الي تكليف وزراء جدد أصحاب رؤية ومعرفة سياسية..

الوطن

أمر قبض في مواجهة “ايلا”

حملة اعتقالات واسعة على “تجار العملة” بالسوق العربي

حمدوك: لن يهدأ لنا بال حتى نتأكد من محاسبة أي مجرم

السوداني

مصرع (20) شخصاً بينهم (13) جثة متفحمة في حادث بطريق الخرطوم مدني

توافق بين الحكومة وقوى الحرية على ميزانية مؤقتة لـ (3) أشهر

إجراءات تأمينية مشددة بشأن طعام البشير ورموز نظامه بسجن كوبر

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آخر لحظة

الشباب لـ (حمدوك): (ارفع بس)

توافق على (14) والياً وعرمان يدعو لتغيير وزراء

أمر قبض لـ (إيلا) واعتقالات لتجار عملة

عبد الواحد: يجب تحريرالحكومة من العسكر

مصرع (20) حرقاً في حادث مروري

الدار

أمر قبض في مواجهة (ايلا)

حمدوك: لن يهدأ لنا بال حتى نتأكد من محاسبة كل مجرم

العريس المبرأ: تألمت من القبض علىّ في ليلة الحناء

مصرع عشرين شخص حرقاً إثر حادث مروري مروع بطريق الموت

سائق عربة يحاول قتل شرطي مرور والقبض عليه

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس والرياضيات المتخصصة للثانوي

السوداني الدولية

حمدوك يطرح مشروعًا وطنيًا وقيام نظام ديمقراطي

اقتصاديون يدعون لتحويل الدعم للإنتاج والصادرات والخدمات

في ذكرى ثورة ديسمبر..الآلاف يطالبون رئيس الوزراء برفع الدعم

الحلنقي: كيف أكتب وأنا ما لاقي حق الحبوب لأمي؟

ضبط العشرات من تجار العملة

العطش والوقود ونقص السماد يهدّد الزراعة بالجزيرة و النيل الأبيض

العطا: حكومة حمدوك لم تفشل والشراكة مع التغيير مستمرة

العدل والمساواة من تشاد: السلام قادم لا محالة

حركة عقار تدعو مجددًا للوحدة مع الحلو

الصيحة

رفض وانتقادات واسعة لميزانية 2020

الحرية والتغيير: وزير المالية تقليدي وغير مبدع

الشفافية تطالب الحكومة بكشف الاتفاق مع شركة خاصة حول صادر الذهب

المهدي: بعض الإعلاميين تهمهم الإثارة لا الحقيقة

قوى من حلفائنا توفّر ذخيرة لـ قوى الردّة بتطرّفها وقلّة خبرتها

العطا: حكومة حمدوك لم تفشل والشراكة مع التغيير مستمرّة

انتصار صغيرون: وضع التعليم العالي كارثي ويحتاج لمعالجات وجهد مجتمعي

الثورية : لا أحد يملك حق نقل التفاوض حول أيّ من المسارات

الاتحادي الأصل: ما يسمى بمسارات التفاوض دعوة مقننة للعنصرية

الحركة الوطنية لدولة الجنوب: الدور السوداني مهمّ ومحوريّ لحلّ الأزمة

الحداثة

حمدوك: سنمضي لبناء جيش وطني بعقيدة عسكرية جديدة

الحرية والتغيير : اختيار الولاة المدنيين مطلع الأسبوع المقبل

مناوي يحذّر الحكومة الانتقالية من تعيين حكام جدد للولايات

وزير التربية والتعليم يشدّد على أهمية التعليم الفني

مؤتمر البحا المعارض يتهم موسى محمد أحمد استغلال صراعات الشرق

العطا: مستعدّ للمثول أمام المحكمة إذا ثبتت إدانتي في أحداث فضّ الاعتصام .

الانتباهة

موازنة مؤقة لـ3 أشهر وتأجيل رفع الدعم

حمدوك: إجراءات حاسمة لتفكيك دولة الحزب

مصرع 18 شخصًا احتراقًا في حادث مروري

لقاء مرتقب للبرهان وحميدتي مع عبد الواحد

اتجاه لوقف السفريات الخارجية والسيارات الحكومية المخصصة للموظفين

أمر قبض في مواجهة إيلا

تسليم أمر قبض عبد الحي لمطار الخرطوم