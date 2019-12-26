ورطة الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الفى البر عوام.

الموية تكضب الغطاس

المى حار ولا لعب قعونج

ثلاثة امثلة معناها واحد ويمكن ايراد نماذج اكثر تحمل نفس المضمون وهى اكثر وصف يمكن ان ينطبق على تحالف قوى الحرية والتغيير التى تعيش اليوم وضعا حرجا وتختلف مع السيد وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى حول رؤيته التى كان ينوى طرحها حول مشروع موازنة 2020 وهى أول موازنة بعد سقوط الطاغية والاطاحة بنظامه المستبد ، وهاهى قوى الحرية والتغيير تقول لوزير المالية وبالصوت العالى ان ما تتحدث عنه حول رفع الدعم عن المحروقات امر بالغ الخطورة وانه لابد من تأجيل تطبيق مقترحات رفع الدعم وان لايتم ذلك من بداية العام (بعد اسبوع من الان)

وادناه هذا الخبر فلنقرأه معا :

ﺃﻛّﺪ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻘﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻓﻴﺼﻞ، ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻭﺃﻧّﻪ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺑﺪﺀ ﺭﻓﻌﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭّﺝ ﺑﻌﺪ ″6” ﺃﺷﻬﺮ .

ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020 ، ﺑﺼﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻏﺪًﺍ ” ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ” ، ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ .

ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕٍ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ” ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ” ﺇﻥّ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ـ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ـ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭّﺝ ﺑﻌﺪ 6 ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﺃﻧّﻬﻢ ﺃﺑﻠﻐﻮﻩ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ ” ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥّ ﻳﺘﻢّ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥّ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭّﺝ، ﻷﻥّ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ

ونلاحظ ان قوى إعلان الحرية والتغيير وجدت نفسها فى اكبر ورطة فلا هى تستطيع الموافقة على الرفع الفورى للدعم عن المحروقات ولاهى تفلح فى الصمود أمام مبررات السيد الوزير ومطالبات الحكومة بتطبيق روشتة البنك الدولى .