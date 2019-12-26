مصادر: حمدوك لا يرغب في إجراء تعديلٍ وزاري وسط وزراء حكومته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الخميس” عن أنّه لا اتجاه لتعديلٍ وزاري في الحكومة الانتقالية.

وأكّدت بحسب مصادرها أنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لا يرغب في إجراء تعديلٍ وزاري وسط وزراء حكومته.

وأقرّت الصحيفة بوجود حالة عدم رضا من أداء بعض الوزراء بيد أنّه لا يوجد اتجاه لإجراء تغييرات وزارية في الوقت الراهن.

باج نيوز