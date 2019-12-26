بالصورة .. معلمة تلجأ لحيلة عبقرية لشرح “الدرس” إلى طلابها .. شاهد ماذا ارتدت على جسدها؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لجأت معلمة إلى حيلة ذكية لتعليم طلابها تركيب جسم الإنسان، جعلتها محط إشادات واسعة على مستوى العالم، حسبما كشفت تقارير صحفية إسبانية. أعضاء الجسد وارتدت المعلمة فيرونيكا دوكي بدلة تحمل صورا مفصلة لأعضاء الجسد الداخلية، مما سهل على طلاب الصف الرابع في مدرسة بمدينة بلد الوليد الإسبانية، استيعاب حصة الأحياء. ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، قالت دوكي لصحيفة “إلبايس” الإسبانية، إن ملابسها تركت انطباعات مختلفة لدى التلاميذ، بين “الارتباك والصراخ والتصفيق، فيما غطى البعض أعينهم”. تعليم الطلاب وكانت المعلمة تريد تعليم الطلاب درسا بطريقة سهلة ومبتكرة، بعيدا عن الأدوات البلاستيكية المعتادة التي توفرها معامل المدرسة. وقالت إنها عثرت على البدلة الفريدة عن طريق الصدفة البحتة، عندما وجدت إعلانا عن بيعها على الإنترنت، وأضافت: “رأيت الأمر مثيرا جدا لأن الأعضاء الداخلية يمكن رؤيتها مرسومة بوضوح عليها”. شرح الدرس والتقط مدرس زميل صورا لدوكي أثناء شرحها الدرس، وأرسلها لزوجها الذي نشرها على موقع “تويتر” قبل أن تحقق انتشارا عالميا واسعا وإشادات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.