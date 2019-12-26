جاستن بيبر يعلن ألبومه الأول منذ 5 سنوات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن المغني الكندي، جاستن بيبر، عن ألبومه الأول منذ خمس سنوات، مثيراً حماسة معجبيه بنشر مقطع من أغنية عنوانها “يامي” Yummy. وكشف بيبر (25 عاماً) الخبر لمتابعيه البالغ عددهم 123 مليوناً على تطبيق “إنستغرام”، ليلة عيد الميلاد. واستخدم وسم #Bieber2020 الذي قد يكون عنوان الألبوم، لكنه لم يؤكد الأمر. و”يامي” ستكون الأغنية المنفردة الأولى التي ستصدر ضمن الألبوم في 3 يناير/كانون الثاني المقبل. وفي تعليق صوتي ضمن الفيديو الذي نشره بيبر قال: “نحن كبشر غير مثاليين. ماضي، أخطائي، وكل ما مررت به. أؤمن أنني على حق حيث يفترض أن أكون، والرب سيجدني حيث ما يريدني”. وأضاف: “أشعر أن الألبوم سيختلف عن ألبوماتي السابقة، لأنني في مرحلة مختلفة من حياتي. وأنا متحمس للقيام بجولة فنية. كلنا لدينا قصص مختلفة، وأنا متحمس لمشاركة قصتي. الموسيقى أكثر أمر أحببته من كل ما قمت به”. وسيبدأ بيبر جولته في الولايات المتحدة لدعم الألبوم الجديد بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول عام 2020، لكنه لم يحدد مواعيد لانطلاق جولته في المملكة المتحدة. يذكر أن بيبر لم يكشف عن ألبوم جديد منذ عام 2015. وهو متزوج من عارضة الأزياء هايلي بالدوين. عام 2017، أخذ نجم البوب استراحة من المجال الموسيقي، ملغياً 14 حفلة ضمن جولة عالمية. مطلع العام الحالي، تعاون مع الفنان إد شيران، على إصدار أغنية ضمن ألبوم الأخير الذي حمل عنوان No.6 Collaborations Project.