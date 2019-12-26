بالصورة .. 14 فتاة وسيجار .. هكذا روج محمد رمضان لأغنية ”رايحين نسهر“

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أشعل الفنان المصري محمد رمضان، الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي حينما ظهر وقد أحاطت به 14 عارضة خلال الإعلان عن أغنيته الجديدة المقرر طرحها بداية العام المقبل. ونشر رمضان صورة من أغنيته الجديدة ”رايحين نسهر“ على صفحته في تطبيق ”إنستغرام“ لتشويق جمهوره للفيديو كليب الجديد. وظهر رمضان ممسكا بسيجار بني، وحوله 14 فتاة حسناء، يمسك العديد منهن ”ولاعات“ لإشعال السيجار له. وأرفق رمضان الصورة بتعليق: ”بوم بوم.. قريبا يوم 1/1/2020.. صاحبي كلمني وقالي انزلي رايحين نسهر“. وأحدثت الصورة ردود فعل متباينة عبر التعليقات، التي انقسم مشاركوها بين مؤيد للفنان ومعارض، إذ انبرى فريق لانتقاد أسلوبه وسلوكه الدعائي، فيما تصدى آخرون للدفاع عنه مبدين إعجابهم بأعماله وأفكاره. وطرح رمضان في الشهور الماضية عدة كليبات منها ”فيرس“ و ”إنساي، و“ هم عايزينها فوضى“، و“ القمر“ وغيرها، بالتعاون مع المغني المغربي سعد لمجرد.
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