الحزب الشيوعي: موازنة 2020 تتعارض وتتنافى مع روح الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي كمال كرار، ان موازنة 2020 تعبر عن الثورة المضادة .

وأضاف كمال كرار، في تصريحات صحفية ان موازنة 2020 تتعارض وتتنافى مع روح الثورة وبعيدة عن شعاراتها قاطعًا في الوقت ذاته بعدم وجود دعم لأي سلعة في السودان وفقاً للارقام والإحصائيات.

وتابع عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي، قائلًا ان : “البنزين الذي تقول الحكومة بأنها تدعمه منتج محلياً، وتكلفته أقل بكثير من المستورد”.