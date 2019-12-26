فيلو ساوث فرج: النظام العام كان يعتقل بناتنا وأبنائنا فى الحراسات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال كاهن كنيسة الشهيدين القبطية الأب فيلو ساوث فرج أن الحركة الاسلامية كاملة الدسم أضرت بمصلحة المسيحيين، وكشف عن مضايقات تعرضوا لها فى ظل النظام السابق. وأكد فرج في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) اختلاف الوضع الحالى عن السابق وقال: (النهار دا مختلف، النوادي والكنائس احتفلت ولم يقف ضدها النظام). كاشفاً عن مضايقات تعرض لها المسيحيون من قبل شرطة النظام العام في السنوات الماضية. وأضاف: (نحن الآن مواطنون من حقنا نحتفل بأعيادنا). وقال: (النظام العام فى ظل النظام السابق كانوا يطالبون بإيقاف الحفلات في النوادي، وأحياناً يعتقلون بناتنا وأبنائنا فى الحراسات). المادة السابقة إتجاه لإلغاء دعم الخبز وتحرير الدولار الجمركي المقالة القادمة قوى الحرية: السلع المستوردة غير مدعومة

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