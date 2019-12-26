حملة إعتقالات واسعة  تطال تجار العملة وسط العاصمة الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفذت الشرطة السودانية “الأربعاء” حملة إعتقالات واسعة طالت تجار العملة في وسط العاصمة الخرطوم،وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد مستمر لإرتفاع الدولار الأمريكي،مع إنحدار الجنيه السُوداني لأدني مستوياته.

وتوالي الجنيه السوداني انخفاضه المخيف مقابل العملات الاجنبية الأخري لاسيما الدولار،حيث سجل أمس “الثلاثاء” رقم قياسي بعد أن بلغ سعر الدولار الواحد نحو “89.5” جنيه سوداني في السوق الموازي.

ووفقاً لمصادر شرطية ل”صوت الهامش” أن قوة من شرطة المباحث نفذت حملة إعتقالات واسعة طالت تجار العملة،وإستهدفت الحملة التُجار في مناطق شرق العاصمة الخرطوم،من بينها برج البركة،بجانب عمارة حراء المجاورة للمسجد الكبير،وشملت حملة المطاردات حتي شارعي القصر والسيد عبدالرحمن وشارع البلدية.

ورغم سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عبر ثورة شعبية،الا أن الأوضاع الإقتصادية أخذه في الإنحدار،وإنخفض سعر الجنيه السوداني لأدني مستوياته غضون الفترة الماضية .