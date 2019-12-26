مقتل سبعة أشخاص أثناء غرق قارب مهاجرين شرقي تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مكتب حاكم إقليم “بدليس” التركي، اليوم الخميس، عن مقتل سبعة أشخاص في حاثة غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين في بحيرة “وان” شرقي تركيا، بينما تم إنقاذ 64 آخرين.

وقال المكتب في بيان “إن القارب غرق بعدما انقلب لدى اقترابه من منطقة عادل جيفاز في بدليس الواقعة على السواحل الشمالية للبحيرة. وقع الحادث قرابة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي”.

وانتشر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشبان يصلون ويدفنون ضحايا الحادثة بعد نشر أسمائهم.

​والبحيرة قريبة من الحدود مع إيران، وعادة ما يعبر منها المهاجرون إلى تركيا في طريقهم إلى أوروبا، ولم يتضح لماذا كان المهاجرون يستقلون القارب في بحيرة “وان” الواقعة بالكامل داخل الحدود التركية.

وقال مكتب الحاكم، إن خمسة أشخاص عثر عليهم بعد أن لفظوا أنفاسهم، وتوفي آخران في المستشفى، في حين نقل الناجون إلى مستشفيات وأماكن إيواء قريبة. وأضاف أن قوات الأمن وفرق الاستجابة الطارئة وغواصي الشرطة يقومون بعمليات بحث.