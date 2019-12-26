ترامب: بيلوسي “مجنونة”.. تريد إدارة الجمهوريين في مجلس”الشيوخ”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نانسي بيلوسي، مصابة بالجنون، لمجرد أن حزبها يمتلك أغلبية بسيطة في مجلس النواب.

وكتب ترامب على “تويتر”، اليوم الخميس: “تلك الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، سمحت لبيلوسي، بتنفيذ الإجراءات الخاصة بعزل الرئيس الأمريكي من منصبه، لكنها لم تحصل على صوت واحد من الجمهوريين داخل مجلس النواب”.

وتابع: “لم يكن هناك جريمة، لأن اتصالي برئيس أوكرانيا، لم يكشف ممارسة ضغوط عليه”.

وقال الرئيس الأمريكي إن “إجراءات عزلي كانت خدعة، ولم تؤد إلى أي شيء”، مشيرا إلى أنها لم تكن عادلة على الإطلاق، ولم تستند إلى أي إجراءات منطقية.

وتابع: “في الوقت الحالي، تطلب بيلوسي كل شيء لم يكن مسموحا للجمهوريين فعله في مجلس النواب، الذي يمتلك حزبها (الحزب الديمقراطي) أغلبية فيه”.

واستطرد: “الديمقراطيون يريدون إدارة الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، عندما يتم طرح إجراءات عزل الرئيس في المجلس”، مضيفا: “إنه جنون”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أيام، إن نانسي بيلوسي، تقود المحاكمة الأكثر إجحافا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى قرار مجلس النواب، الذي يتهمه بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وكتب: “بيلوسي قدمت لنا المحاكمة الأكثر إجحافا في تاريخ أمريكا، وفي تاريخ الكونغرس… هي الآن تصرخ”.