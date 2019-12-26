حتى لاتكبر الاكذوبة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تداول النشطاء على نطاق واسع خبر تعهد شركة الفاخر بالعمل على تخفيض قيمة الدولار الى ستين جنيها وانها ستقوم بتصدير طنين من الذهب الى الامارات وسوف ينعكس ذلك ايجابا على تحسن قيمة الجنيه ، وكثرت المداولات حول هذا الموضوع الى ان وصل الأمر بالبعض الى الجزم بتحسن قيمة الجنيه قريبا.

وفى الخبر ان السيد ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩكتور ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻭﻯ قد وقف ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ” ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ 60 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻟﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ .

ﻭﻧﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺼﺮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ” ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ .

ﻭ ﺃﻭﺿﺢ ﻣُﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻼﺀ ﻣﺤﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻫﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜﺮﺍً ﻟﺸﺮﻛﺔ “ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ” ﻟﻼﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ”40“ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ.

ونقول هنا ان تصدير أى شى ( الذهب أو غيره) سوف يسهم فى توفير العملات الصعبة ويعمل على تقليل الطلب عليها الأمر الذى يؤدى بشكل طبيعى الى انخفاض قيمته وفقا لقانون العرض والطلب لكن مايجب الإنتباه له والتأكيد عليه بشكل قاطع ان الدولة باعتبارها المشترى الأكبر للدولار من السوق الموازى فان تقليل طلبياتها سيؤثر فى السوق لكن طالما ان بلادنا مطالبة بسداد مديونيات كبرى لعدد من الدول وطالما ان احتياجاتنا زائدة لتغطية نفقات استيراد الوقود والدواء والغذاء ومدخلات الصناعة وعدد كبير من الضروريات وطالما ان صادراتنا قليلة جدا فان هذه الكمية التى سوف يوم تصديرها وإن اسهمت فى خفض قيمة الدولار فانها حتما لن تجعله يفقد 30 % من قيمته اليوم وعليه نتمنى ان يكون السيد وزير المالية صادقا وشفافا مع شعبه ولايسهم فى تغبيش الحقائق فان هذا يجعل الاكذوبة تكبر وتتدحرج الى ان تعيق أى جهد حقيقى يعمل على رفع قيمة الجنيه وتثبيت سعر الصرف