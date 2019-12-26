برلمانية مصرية تثير جدلا واسعا لإطلاقها النار من شرفة منزلها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت برلمانية مصرية، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع مصور لها وهي تطلق النار من شرفة منزلها.

وتظهر النائب نوسيلة إسماعيل، في الفيديو وهي تستخدم بندقية احتفالا بخطبة ابنتها، ما يعد مخالفا للقانون الذي يمنع استخدام السلاح بغير مبرر مشروع.

واعتذرت نوسيلة النائبة عن محافظة الشرقية، وقالت إنها فعلت ذلك بغرض الاحتفال كما هي العادة مع كثير من المصريين، وإنها ستذهب إلى مديرية الأمن، وستسلم سلاحها إذا طلب منها ذلك.

وأضافت أنه “حق قانوني لجميع المحافظين وجميع الوزراء وجميع النواب الحاليين والسابقين أن يمتلكوا سلاحا ولا يسحب منهم إلا في حال حدوث جريمة قتل”.

وبحسب نوسيلة، فإن الفيديو، الذي تقول إنه يرجع للعام الماضي، وسببه منافسة قبيل الانتخابات التشريعية.

وقالت حملة “لا لضرب النار في المناسبات” في بيان لها إنها ناشدت الجهات المختصة “سحب تراخيص السلاح الخاصة بالنائبة المذكورة” و”التعاون المثمر من الجهات المنوط بها تفعيل القانون على كافة المواطنين دون تمييز”.

ويعاقب القانون المصري على إطلاق الرصاص من سلاح مرخص في غير الأوضاع المُحددة بالقانون بالغرامة المالية. وإذا كان السلاح غير مرخص، فيُعاقَب مطلق الرصاص بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما بحسب نوع السلاح.

وفي حكم سابق في عام 2014، أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حال الدفاع الشرعي وفي حدوده.

وأوضحت المحكمة أن استخدام الأسلحة المرخصة في الأفراح والمناسبات “بدعوى التفاخر والمجاملة” يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الحق في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات لما يترتب على التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر.