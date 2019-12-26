طه وإنصاف.. ذكرى الاستقلال على الهواء

أكمل الفنان طه سليمان والفنانة انصاف مدني استعداداتهما لحفل الذكرى “64” للاستقلال المجيد مساء يوم 31 ديسمبر الجاري بالخرطوم، والذي ستقوم قناة النيل الازرق بنقله على الهواء. وبحسب آخر لحظة فقد اعد الثنائي مجموعة اغنيات وطنية جديدة، واغنيات خاصة جرت لها العديد من البروفات طوال الايام الماضية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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