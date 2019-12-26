الجيش لـ(أردوغان): لا نصدر “مرتزقة” للدول

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن (5) آلاف مقاتل سوداني وألفين من المرتزقة الروس يقاتلون في ليبيا، في وقت قال فيه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إن السودان لا يصدر مرتزقة للبلدان الأخرى، وما يحكم تحركات قواته المسلحة خارج البلاد الاتفاقيات والبروتوكلات المشتركة مع الدول.
وأضاف عامر “لا علم لنا عن ما ذكر من أعداد من المرتزقة السودانيين في المسرح العملياتي الليبي”، مشيراً إلى أن الحدود السودانية مع ليبيا مؤمنة تماماً بحيث لا يسمح بتحركات مشبوهة من هذا النوع للأراضي الليبية، داعياً من يدعي من الفرقاء الليبيين وجود سودانيين إثبات ذلك والتأكد من هوياتهم وكيف وجدوا واتخاذ ما يلزم تجاه هذا الوجود غير الشرعي.
بالمقابل وتساءل أردوغان خلال زيارة مفاجئة لتونس عن الصفة التي دخل بها (5) آلاف (مرتزق) من السودان، وألفان من شركة فاغنر الروسية إلى ليبيا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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