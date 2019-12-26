التاريخ: 26-ديسمبر-2019
33 مشاهدة
طالب رئيس نمور الرهد بشرق السودان، حمد النيل يوسف العركي، بانضمام منطقة الرهد لولاية الجزيرة، بعد التهميش والاقصاء المتعمد الذي وجدوه من قيادات الشرق.
وقال ان اي شخص شارك في النظام البائد مرفوض ولا مكان له بعد اليوم، مؤكداً ان المرحلة القادمة مرحلة كفاءات، وقال العركي بحسب آخر لحظة: لا يمكن ان يتم سلام في الشرق ما لم يتوافق أهله جميعاً، وعقد ملتقى جامع لكل أهل السودان ومناقشة المشاكل التي تعتري الاقليم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات بانضمام الرهد لولاية الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.