مطالبات بانضمام الرهد لولاية الجزيرة

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طالب رئيس نمور الرهد بشرق السودان، حمد النيل يوسف العركي، بانضمام منطقة الرهد لولاية الجزيرة، بعد التهميش والاقصاء المتعمد الذي وجدوه من قيادات الشرق.

وقال ان اي شخص شارك في النظام البائد مرفوض ولا مكان له بعد اليوم، مؤكداً ان المرحلة القادمة مرحلة كفاءات، وقال العركي بحسب آخر لحظة: لا يمكن ان يتم سلام في الشرق ما لم يتوافق أهله جميعاً، وعقد ملتقى جامع لكل أهل السودان ومناقشة المشاكل التي تعتري الاقليم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)