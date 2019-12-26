نيوكولا: الثورة جسدت معاني السلام والمحبة

أكدت عضو مجلس السيادة، رجاء نيكولا أن رسالة المسيح عليه السلام نادت بالسلام والمحبة، وأن ثورة ديسمبر جسدت هذه المعاني. وتمنت خلال تقديمها التهانى بأعياد الميلاد المجيد امس العيش في سودان يسع الجميع بمحبة ووفاق وسلام .

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مشيرة بحسب آخر لحظة، إلى أن العطلة للمسلمين تعد إشاعة لمعاني المحبة والمواطنة والسلام بين المواطنين بكافة اديانهم واطيافهم، موضحة أن العيد هذا العام له مذاق خاص والشعب يتنسم اريج الثورة التي نادت بشعار حرية سلام عدالة.

الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)