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المالية تعتزم لإنفاذ نظام دعم الكهرباء والخبز وتحرير الدولار الجمركي

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التاريخ: 26-ديسمبر-2019

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المالية تعتزم لإنفاذ نظام دعم الكهرباء والخبز وتحرير الدولار الجمركي

تعتزم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إنفاذ نظام دعم الكهرباء ورفع دعم الخبز باعتماد نظام البطاقات التنموية لحصص محدّدة، وتحرير سعر صرف الصادرات، وتحرير الدولار الجمركي للواردات، ضمن إجراءات أخرى ضمنتها في باب “خارطة طريق” موازنة 2020.

 

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وتحصلت مصادر، على “خارطة طريق” عرضها وزير المالية في اجتماع الأسبوع المنصرم، شملت تطبيق نظام التسعير التقاطعي للكهرباء الساري حالياً، وإجراءات تتعلّق برفع دعم الخبز، وتخصيص بطاقات تموينية بحصص محدّدة للخبز والمحروقات، وبيع الخبز بالسعر التجاري بغير البطاقات، على أنّ يبدأ في مارس المقبل تحرير سعر الصرف للصادرات، وإنفاذ تطبيق تحرير سعر الدولار الجمركي للواردات حتى أغسطس2020.

 

 

وبحسب صحيفة الصيحة، فإنّ وزارة المالية تواجه صعوبة في تمرير هذه المقترحات وإجازتها بعد رفضها من قبل قوى الحرية والتغيير التي اجتمعت بالوزير وأبلغته رسمياً تحفظاتها على البنود المحدّدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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