سحب قضية سكان الكنابي من اتفاق (مسار الوسط)

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة Advertisements كشف رئيس مسار الوسط التفاوضي التوم هجو عن عدم تضمين قضية سكان الكنابي في الاتفاق الموقع بينهم والحكومة، بناء على توجيهات صادرة من قيادة الجبهة الثورية والتي بدورها كونت لجنة متخصصة بغرض دراسة ومشاكل وهموم سكان الكنابي البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة ويقطنون في 62 قرية منتشرة على امتداد مشروع الجزيرة الزراعي. وقال هجو بحسب آخر لحظة: ان اهتمامي بسكان الكنابي لا يحده حدود.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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