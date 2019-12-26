كادقلي مقراً لرئاسة حقوق الانسان بكردفان الكبرى

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة افتتحت المفوضية القومية لحقوق الانسان الاتحادية بكادقلي امس مكتباً لها واختارتها مقراً لرئاسة قطاع كردفان الكبرى، وذلك بحضور والي جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد اسماعيل، ولجنة امن الولاية وممثلين لولايات شمال وغرب كردفان والمنظمات الدولية والوطنية. Advertisements وقال والي جنوب كردفان بحسب آخر لحظة، ان حقوق الانسان نادت بها كل الاديان للحفاظ على حق الانسان، وكاشفاً ان الولاية بادرت بافتتاح المكتب.

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