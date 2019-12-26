إجراءات تأمينية مشددة بشأن طعام البشير ورموز نظامه بسجن كوبر

التاريخ: 26-ديسمبر-2019
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فرضت إدارة سجن كوبر الاتحادي إجراءات تأمينية مشددة بشأن إدخال طعام الرئيس السابق عمر البشير وبقية المعتقلين من رموز نظامه تحوطاً لمنع استهدافهم عبر الطعام.
وقال مصدر إن إدارة السجن فرضت على كل من يأتي بالطعام من أسر المعتقلين بما فيهم البشير أن يتذوقه أولاً قبل إدخاله للشخص المعني. وأضاف المصدر أن طعام البشير يأتيه من أسرته بصورة يومية، ولفت إلى أن الرقابة على إدخال الطعام تضاعفت وأصبحت مشددة.
وبحسب صحيفة السوداني، فإن زوجات المعتقلين يتناوبن في تحضير الطعام بصورة دورية، وأن أسرة شقيق الرئيس السابق عبد الله البشير تقوم بإحضار طعامه يومياً خصوصاً وجبة الإفطار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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