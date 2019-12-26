اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إجراءات تأمينية مشددة بشأن طعام البشير ورموز نظامه بسجن كوبر

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 26-ديسمبر-2019

7 مشاهدة

إجراءات تأمينية مشددة بشأن طعام البشير ورموز نظامه بسجن كوبر

فرضت إدارة سجن كوبر الاتحادي إجراءات تأمينية مشددة بشأن إدخال طعام الرئيس السابق عمر البشير وبقية المعتقلين من رموز نظامه تحوطاً لمنع استهدافهم عبر الطعام.

 

Advertisements

وقال مصدر إن إدارة السجن فرضت على كل من يأتي بالطعام من أسر المعتقلين بما فيهم البشير أن يتذوقه أولاً قبل إدخاله للشخص المعني. وأضاف المصدر أن طعام البشير يأتيه من أسرته بصورة يومية، ولفت إلى أن الرقابة على إدخال الطعام تضاعفت وأصبحت مشددة.

 

 

وبحسب صحيفة السوداني، فإن زوجات المعتقلين يتناوبن في تحضير الطعام بصورة دورية، وأن أسرة شقيق الرئيس السابق عبد الله البشير تقوم بإحضار طعامه يومياً خصوصاً وجبة الإفطار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات تأمينية مشددة بشأن طعام البشير ورموز نظامه بسجن كوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا